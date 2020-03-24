Театр Чувашии перешел на онлайн-демонстрацию своих спектаклей

Государственные театры Чувашии из-за введения запрета на показы спектаклей из-за угрозы эпидемии коронавируса постепенно переходят на виртуальный режим работы.

Так, свои постановки обещают демонстрировать в онлайн-режиме в настоящее время два таких учреждения культуры из пяти.

Отмечается, что для русского драматического театра, который первым в республике начал транслировать спектакли в Сети, эта ситуация не стала необычной: с 25 марта постановки можно будет посмотреть через Интернет. Репертуар на апрель уже утвердили.