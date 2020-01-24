В Москве прошли похороны сына Раисы Рязановой

Известный актер Данила Перов скончался в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня его мать, актриса Раиса Рязанова, другие близкие и коллеги проводили его в последний путь.

Церемония прощания прошла в театре "Содружество актеров Таганки"

Гроб с телом Данилы Перова был установлен на сцене. В зале проигрывались песни Булата Окуджавы, а на экране транслировались кадры с выступлений умершего.

Его кончина стала шоком для его матери, 75-летней Раисы Рязановой. Она первая подошла к гробу, плакала и что-то произносила. На церемонии прощания рядом с ней были невестка Алена и 29-летний внук Андрей.