В Москве пройдет фестиваль "Руками женщины"

В Москве, в Конгресс-центре ЦМТ, 3-4 ноября пройдет 2-й Международный фестиваль декоративно-прикладного искусства "Руками женщины" с участием мастеров из 85 регионов РФ, стран СНГ и зарубежных стран.

Торжественное открытие состоится в 10.00 по адресу: Москва, Краснопресненская набережная 12, подъезд 4.

Часы работы: 10.00-18.00

Для посетителей вход свободный!!!

На фестивале можно будет увидеть изделия ручной работы, показы этномоды, дополнят эстетику декоративно-прикладного искусства фотовыставки и концерты с этнографическими коллективами.

Организатором фестиваля "Руками женщины" выступает РОО "Интернациональный Союз Женщин".

На фестивале гостям представится возможность не только полюбоваться на продукцию мастеров, которая является частью культурного наследия, но и приобрести уникальные изделия, а также получить консультации.

В рамках фестиваля будут проводиться мастер-классы (некоторые из них бесплатные), где у вас появится шанс приобщиться к великому. На фотовыставке "Мир глазами жен российских дипломатов" будут представлены более 170 фотографий, сделанные в 32 странах женами российских дипломатов.

Отдельно будут представлены конкурсные работы женщин-осужденных из российских колоний, которые прошли заочный отбор на местах. Таким образом УВСПР ФСИН поддерживает социальную адаптацию осужденных.

Цели проекта:

Показать многонациональное богатство товаров и услуг.

Привлечь внимание к истокам самобытности женщин.

Сохранить культурное наследие народов.

Показать самобытность и многонациональность стран.

Создать уникальную площадку для сплочения женщин.

Помощь женщинам в желании быть более социально активными.

На фестивале будет работать Международное профессиональное жюри. Победители и лауреаты фестиваля будут награждены дипломами, подарками и призами. В дальнейшем возможна организация персональных выставок на территории РФ и за рубежом.

Официальный сайт проекта: www.handswomen.ru