В Москве пройдет фестиваль "Руками женщины"

В Москве, в Конгресс-центре ЦМТ, 3-4 ноября пройдет 2-й Международный фестиваль декоративно-прикладного искусства "Руками женщины" с участием мастеров из 85 регионов РФ, стран СНГ и зарубежных стран.
Торжественное открытие состоится в 10.00 по адресу: Москва, Краснопресненская набережная 12, подъезд 4.
Часы работы: 10.00-18.00
Для посетителей вход свободный!!!
На фестивале можно будет увидеть изделия ручной работы, показы этномоды, дополнят эстетику декоративно-прикладного искусства фотовыставки и концерты с этнографическими коллективами.
Организатором фестиваля "Руками женщины" выступает РОО "Интернациональный Союз Женщин".
На фестивале гостям представится возможность не только полюбоваться на продукцию мастеров, которая является частью культурного наследия, но и приобрести уникальные изделия, а также получить консультации.
В рамках фестиваля будут проводиться мастер-классы (некоторые из них бесплатные), где у вас появится шанс приобщиться к великому. На фотовыставке "Мир глазами жен российских дипломатов" будут представлены более 170 фотографий, сделанные в 32 странах женами российских дипломатов.
Отдельно будут представлены конкурсные работы женщин-осужденных из российских колоний, которые прошли заочный отбор на местах. Таким образом УВСПР ФСИН поддерживает социальную адаптацию осужденных.
Цели проекта:
Показать многонациональное богатство товаров и услуг.
Привлечь внимание к истокам самобытности женщин.
Сохранить культурное наследие народов.
Показать самобытность и многонациональность стран.
Создать уникальную площадку для сплочения женщин.
Помощь женщинам в желании быть более социально активными.
На фестивале будет работать Международное профессиональное жюри. Победители и лауреаты фестиваля будут награждены дипломами, подарками и призами. В дальнейшем возможна организация персональных выставок на территории РФ и за рубежом.
Официальный сайт проекта: www.handswomen.ru
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