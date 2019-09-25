"Дылда" Кантемира Балагова выдвинута на "Оскар"

Картина "Дылда" режиссера Кантемира Балагова выдвинута от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", сообщил председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов. Комментировать выбор режиссер отказался.

"Дылда" — вторая режиссерская работа Балагова. Действие картины происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду городе.

Мировая премьера фильма "Дылда" состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды — приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".

92-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2019 состоится в воскресенье 9 февраля 2020 года. Номинанты будут объявлены в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

Российские фильмы трижды становились лауреатами в категории "Лучший фильм на иностранном языке": "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981) и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994).

Читайте также: Букмекеры назвали вероятных претендентов на премию "Оскар-2020"

Фото: Кадр из фильма "Дылда"