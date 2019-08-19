Букмекеры назвали вероятных претендентов на премию "Оскар-2020"

Букмекеры назвали вероятных претендентов на премию "Оскар-2020".

Об этом сообщает британское издание NME.

Основным кандидатом на победу в номинации "Лучший актер" стал Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в фильме "Джокер". Кинолента повествует о становлении знаменитейшего противника Бэтмена.

Среди других претендентов — Том Хэнкс за фильм "Прекрасный день по соседству", Тэрот Эджертон за фильм "Рокетмен" и Антонио Бандерас за работу в картине "Боль и слава".

В число вероятных победителей в категории "Лучший фильм" вошла работа Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде".