Букмекеры назвали вероятных претендентов на премию "Оскар-2020".
Об этом сообщает британское издание NME.
Основным кандидатом на победу в номинации "Лучший актер" стал Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в фильме "Джокер". Кинолента повествует о становлении знаменитейшего противника Бэтмена.
Среди других претендентов — Том Хэнкс за фильм "Прекрасный день по соседству", Тэрот Эджертон за фильм "Рокетмен" и Антонио Бандерас за работу в картине "Боль и слава".
В число вероятных победителей в категории "Лучший фильм" вошла работа Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде".
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