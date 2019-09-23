Сериал "Игра престолов" второй год подряд становится "лучшим драматическим сериалом года" по версии престижной кинопремии "Эмми". О том, что финальный сезон сериала одержал победу в номинации сообщил Hollywood Reporter.
В номинации "лучший драматический сериал" также рассматривались: "Это мы", "Наследники", "Поза", "Телохранитель", "Озарк", "Убивая Еву" и "Лучше звоните Солу". Всего компания HBO смогла получить в этом году девять премий "Эмми".
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