Финальный сезон "Игры престолов" получил премию "Эмми"

Сериал "Игра престолов" второй год подряд становится "лучшим драматическим сериалом года" по версии престижной кинопремии "Эмми". О том, что финальный сезон сериала одержал победу в номинации сообщил Hollywood Reporter.

В номинации "лучший драматический сериал" также рассматривались: "Это мы", "Наследники", "Поза", "Телохранитель", "Озарк", "Убивая Еву" и "Лучше звоните Солу". Всего компания HBO смогла получить в этом году девять премий "Эмми".