Вилли Токарев успел перед смертью написать песню о Чечне и Кадырове

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров сообщил, что жена известного шансонье Вилли Токарева передала ему песню о главе Чеченской республики Рамзане Кадырове, которую Токарев написал незадолго до своей смерти.

Умаров уже обнародовал запись, в которой Вилли Токарев под музыку напоминающую лезгинку перечисляет все достижения Рамзана Кадырова, а также преимущества Чеченской республики.

Певец и композитор Вилли Токарев скончался 4 августа 2019 года. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Об этом рассказывала "Правда.Ру". Причина смерти Вилли Токарев не уточняется. Сообщается, что о дате и времени прощания с певцом станет известно позднее.

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