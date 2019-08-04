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На 85-м году жизни скончался певец Вилли Токарев

Общество print

На 85-м году жизни скончался советский, российский и американский певец Вилли Токарев.

Об этом, ссылаясь на сына известного музыканта, сообщает агентство новостей РИА.

Причина смерти Вилли Токарев не уточняется. Сообщается, что о дате и времени прощания с певцом станет известно позднее.

По предварительным данным, причиной смерти певца могло стать онкологическое заболевание.

Напомним, что Вилли Токарев являлся автором и исполнителем песен в жанре шансон.

В 1974 году уроженец хутора Чернышев в Адыгее переехал в Соединенные Штаты Америки. Спустя пять лет жизни за океаном Токарев выпустил свой первый альбом — "А жизнь — она всегда прекрасна".

Позже, в 1990-ых годах, певец переехал в Москву. Наибольшую известность Токареву принесли такие песни, как "Журавли", "Небоскребы" и "А жизнь всегда прекрасна".

Ранее Олег Фриш рассказал "Правде.Ру" о том, что играть и петь в американских ресторанах, как это и делал Вилли Токарев, было делом престижным и выгодным.

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Темы сша ссср певец шансон музыка токарев
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