Власти Индии вводят реальный срок за торговлю криптовалютами

Индия рассматривает закон о полном запрете криптовалют на своей территории вплоть до тюремного заключения.
Об этом стало известно из публикации издательства Reuters со ссылкой на источник в правительстве.
" Сама по себе технология блокчейн безопасно, но криптовалюты не несут никакой ценности. Правительство будет вводить штрафы для тех, кто не избавился от цифровых активов в отведенное время".
Новый законопроект обязывает граждан Индии полностью избавиться от криптовалютных активов. Срок отведенный правительством составляет 6 месяцев. Законопроект находится на завершающей стадии и полностью готов к работе.
После истечения данного срока последуют штрафы, а затем тюремный срок. Под данный законопроект подходит как торговля криптоактивами, так и само владение ими.
На данное время на руках криптоэнтузиастов находится цифровых активов на сумму 100 млн рупий ($1.5 млрд).
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