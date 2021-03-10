Критика пользователей заставила компанию ArtStation задуматься

Платформа ArtStation отказалась от размещения NFT-токенов из-за критики.
9 марта многие пользователи ArtStation заявили, что более никогда не станут иметь дело с этой платформой, если она ринется распространять NFT-токены.
Такое решение народ аргументировал тем, что эти криптовалюты вредны для природы, а также людей.
Компания ArtStation занимается созданием портфолио для художников. Все работы проводятся онлайн. За все время существования компании имеются только положительные отзывы.
На следующий день информация о грядущем запуске NFT исчезла с официального сайта компании, и так и не была выпущена, и пользователи поблагодарили её за понимание и хорошее отношение к природе, хоть изначально оно таким и не казалось.
При этом представители платформы добавили, что в будущем всё равно хотели бы работать с NFT, однако когда именно это случится — загадка для всех.
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