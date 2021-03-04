Новые меры по устранению "серого рынка"

В конце апреля 2021 года с карты Мир невозможно будет пополнить счёт зарубежных электронных кошельков. Эти сведения уже стали известны банкам.

Как известно, многие криптобиржи имеют счета иностранных банковских учреждений. С этим нововведением становится практически невозможно приобретение криптовалюты с карты Мир.

Данной мерой предполагают уменьшить сомнительные переводы. Тем самым усложнится доступ к различным онлайн казино, букмекерским конторам и покупки криптовалюты.

Все эти мероприятия делаются для того чтобы платежи стали безопаснее. Карту Мир возможно будет в ближайшее будущее привязать к известной электронной системе Apple Pay.

На карту Мир начисляется заработная плата государственных учреждений, а также пенсии и другие социальные выплаты.