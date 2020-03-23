Холдинг Essity, владеющий брендом Zewa, отчитался о росте продаж туалетной бумаги на 40%. Однако представители компании не слишком оптимистично настроены, считая, что продажи туалетной бумаги пойдут на спад в апреле, поскольку покупатели запасутся впрок.
"В связи с ограниченной мощностью не гарантируем удовлетворения всего спроса", — утверждают в холдинге Essity, отмечая, что они стараются обработать все поступающие заказы.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.