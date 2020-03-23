Спрос на туалетную бумагу Zewa увеличился на 40%

Холдинг Essity, владеющий брендом Zewa, отчитался о росте продаж туалетной бумаги на 40%. Однако представители компании не слишком оптимистично настроены, считая, что продажи туалетной бумаги пойдут на спад в апреле, поскольку покупатели запасутся впрок.