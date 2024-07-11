Работа с солнцезащитным кремом: правильный подход к удалению слоя защиты для здоровой кожи

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Солнцезащитные средства: как правильно смывать и ухаживать за кожей

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Солнцезащитные кремы стали неотъемлемой частью ухода за кожей в любое время года и погоду. Однако, неправильное удаление солнцезащитного слоя может привести к сухости кожи, покраснениям и высыпаниям. Это связано с тем, что фильтры SPF создают на коже дополнительный слой, который может забивать поры и мешать коже дышать.

Солнцезащитные средства: как правильно смывать и ухаживать за кожей
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

Для эффективного удаления водостойких и минеральных солнцезащитных средств рекомендуется использовать средства на масляной основе, такие как молочко, гидрофильное масло или крем. После этого следует применить мягкое средство на водной основе, такое как гель или пенка для умывания, при этом вода должна быть теплой.

Необходимо также не забывать о увлажнении кожи после очищения, чтобы поддержать ее здоровье и упругость.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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