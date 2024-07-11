Стилистические идеи от Исаевой: обновляем летний гардероб

Тренды лета 2024: альтернатива белой футболке

1:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Белая футболка — необходимый атрибут летнего гардероба, однако классический образ всегда можно разнообразить. Стилист Вера Исаева предлагает несколько трендовых идей для тех, кому футболка наскучила.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas, CC0

Один из вариантов — майка или топ в рубчик, универсальный и подходящий для любого образа, будь то строгий офисный стиль или расслабленный casual для прогулки. Топы в рубчик с высокой горловиной визуально вытягивают тело, особенно в белом или черном цветах. Другой тренд — футболка-поло, бессмертная классика, которая возвращается после периода минимализма.

Поло можно сочетать как с юбками, так и с брюками-палаццо, создавая невероятные сочетания. Особое внимание стоит обратить на микс поло с джинсами straight и boot-cut. Топ-бандо — тренд лета 2024, который, несмотря на отсутствие бретелей, может быть удобным при правильном подборе белья. Бандо отлично подходит для вечерних летних образов, но также хорошо сочетается с джинсами и легкими льняными брюками для дневного времени.