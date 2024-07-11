Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Создан сплав из кремния, германия и олова для утилизации избытка тепла в электронике
Елена Ханга заступилась за любовниц, которых винят в развале брака
Певец Натан признался, что ему предлагали 250 тысяч рублей за ночь в Воронеже
Польские власти ужесточили правила в отношении въезда грузовиков из Белоруссии
Как проверить качество шин перед покупкой
Белый квас для окрошки: самый правильный рецепт от Ольги Сюткиной
Блогерша Айза-Лилуна Ай приобрела землю на Бали
ВСУ получили более 25 образцов пулемётов, включая сербские, с 2022 года
Певица Zivert анонсировала новый трек и гастрольный тур после перерыва
Стилистические идеи от Исаевой: обновляем летний гардероб

Тренды лета 2024: альтернатива белой футболке

1:11
Моя семья » Красота и стиль

Белая футболка — необходимый атрибут летнего гардероба, однако классический образ всегда можно разнообразить. Стилист Вера Исаева предлагает несколько трендовых идей для тех, кому футболка наскучила.

Тренды лета 2024: альтернатива белой футболке
Фото: unsplash.com by Tomas Salas, CC0

Один из вариантов — майка или топ в рубчик, универсальный и подходящий для любого образа, будь то строгий офисный стиль или расслабленный casual для прогулки. Топы в рубчик с высокой горловиной визуально вытягивают тело, особенно в белом или черном цветах. Другой тренд — футболка-поло, бессмертная классика, которая возвращается после периода минимализма.

Поло можно сочетать как с юбками, так и с брюками-палаццо, создавая невероятные сочетания. Особое внимание стоит обратить на микс поло с джинсами straight и boot-cut. Топ-бандо — тренд лета 2024, который, несмотря на отсутствие бретелей, может быть удобным при правильном подборе белья. Бандо отлично подходит для вечерних летних образов, но также хорошо сочетается с джинсами и легкими льняными брюками для дневного времени.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Волочкова рассказала, как провела время с приехавшей к ней в гости дочкой Ариадной

Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.

Волочкова рассказала, что к ней в гости приехала дочка Ариадна
Идеальная почва для голубики: как создать и поддерживать нужную кислотность
По "бабушкиному методу": как подкислить почву для голубики за 5 минут
Петросян с женой и сыном отправились в путешествие: "Ваган ждал этого дня несколько месяцев!"
Россия создала новый дальний БПЛА-разведчик, наводящий "Искандеры" и невидимый для ПВО
Декларация саммита НАТО упомянула Россию и Украину более 100 раз Дмитрий Плотников США разместят в Германии "Томагавки", способные нести ядерный заряд Любовь Степушова
Как проехать там, где нельзя? Вот как вы можете легально проигнорировать знак "Движение запрещено"
"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret
Боевая авиация России изменила тактику нанесения ударов ракетами по территории Украины
Боевая авиация России изменила тактику нанесения ударов ракетами по территории Украины
Последние материалы
Специалист по выживанию назвал опасные ошибки россиян на пляжах
Магнитные бури увеличивают риск инфарктов и инсультов, предупредил профессор Ахмедов
Дети Анджелины Джоли не могут простить Брэд Питта за насилие
Тренды лета 2024: альтернатива белой футболке
В Госдуме обсудят обязательное страхование курьеров на электросамокатах
Врачи рассказали, как бегать и не повредить колени
Российские угольные компании теряют прибыль
Stavropol.media: греческий йогурт можно есть на ночь
Освежающий и натуральный фруктово-ягодный чай
Купальники и типы фигур: как выбрать лучший вариант
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников