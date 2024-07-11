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Самые раздражающие элементы мужского гардероба по мнению россиян

Что больше всего раздражает россиян в мужской и женской одежде

1:18
Моя семья » Красота и стиль

Согласно данным российского сервиса для знакомств, самыми раздражающими элементами мужского гардероба для россиян стали носки под сандалии и белые носки под черную обувью, об этом сообщили 54% опрошенных. Еще 26% выразили неприязнь к леопардовому принту на женщинах. В тройку раздражающих элементов мужской одежды также вошли вьетнамки и дешевая обувь (36%), подделки мировых брендов (25%) и skinny-джинсы (21%).

Что больше всего раздражает россиян в мужской и женской одежде
Фото: unsplash.com by Redd Angelo, PDM

Мужчины отметили, что на женщинах их больше всего раздражают чулки в сетку (17%), подделки вещей известных брендов (13%) и слишком глубокое декольте или мини-юбки (12%). Среди мужчин в возрасте от 18 до 40 лет 52% заявили, что в холодную погоду никогда не наденут бесформенные штаны с начесом, 33% категорически относятся к валенкам и уггам, а 17% готовы выйти из дома без шапки, чтобы сохранить прическу.

Несмотря на это, 80% мужчин уверены, что одеваются на свидание отлично вне зависимости от погоды, а 64% заявили о равнодушии к собственному внешнему виду.


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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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