Как ухаживать за кожей дома: средства, которые заменят поход к косметологу

Бьюти-арсенал для домашнего ухода: экономим на визитах к косметологу

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Посещение косметолога может стать значительной статьей расходов, особенно при регулярном посещении. Однако многие не задумываются, что можно подобрать свой набор уходовых средств и забыть о косметологе на полгода. Важно иметь в арсенале несколько основных средств.

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Домашний пилинг. Косметолог может предложить различные виды пилинга в зависимости от типа и состояния кожи, но в большинстве случаев можно обойтись домашними средствами, такими как энзимные пилинги и пилинги-скатки. Они не нанесут вреда коже и особенно полезны в осенне-зимний период.

Увлажняющий крем для кожи вокруг глаз. Кожа вокруг глаз стареет быстрее из-за отсутствия жировой прослойки, поэтому уход за этой зоной нужно начинать после 25 лет. Регулярное использование питательного крема и очищение области вокруг глаз мицеллярной водой поможет замедлить появление морщин и других возрастных изменений.

Глиняные маски. Для тех, кто страдает от воспалений, гиперкератоза и тусклого цвета лица, глиняные маски могут стать отличным решением. Подобрав глину в соответствии с типом кожи и проблемами, можно значительно улучшить состояние кожи, следуя инструкциям на упаковке.

Правильный крем для лица. Даже самое дорогое средство, если оно подобрано неправильно, может не только не помочь, но и усугубить проблемы с кожей. Важно проконсультироваться с косметологом, определить тип кожи и ее потребности, чтобы выбрать правильный крем, сыворотку или гель, который будет эффективно работать.