Как ухаживать за кожей дома: средства, которые заменят поход к косметологу

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Бьюти-арсенал для домашнего ухода: экономим на визитах к косметологу

1:44
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Посещение косметолога может стать значительной статьей расходов, особенно при регулярном посещении. Однако многие не задумываются, что можно подобрать свой набор уходовых средств и забыть о косметологе на полгода. Важно иметь в арсенале несколько основных средств.

Бьюти-арсенал для домашнего ухода: экономим на визитах к косметологу
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0
  • Домашний пилинг. Косметолог может предложить различные виды пилинга в зависимости от типа и состояния кожи, но в большинстве случаев можно обойтись домашними средствами, такими как энзимные пилинги и пилинги-скатки. Они не нанесут вреда коже и особенно полезны в осенне-зимний период.
  • Увлажняющий крем для кожи вокруг глаз. Кожа вокруг глаз стареет быстрее из-за отсутствия жировой прослойки, поэтому уход за этой зоной нужно начинать после 25 лет. Регулярное использование питательного крема и очищение области вокруг глаз мицеллярной водой поможет замедлить появление морщин и других возрастных изменений.
  • Глиняные маски. Для тех, кто страдает от воспалений, гиперкератоза и тусклого цвета лица, глиняные маски могут стать отличным решением. Подобрав глину в соответствии с типом кожи и проблемами, можно значительно улучшить состояние кожи, следуя инструкциям на упаковке.
  • Правильный крем для лица. Даже самое дорогое средство, если оно подобрано неправильно, может не только не помочь, но и усугубить проблемы с кожей. Важно проконсультироваться с косметологом, определить тип кожи и ее потребности, чтобы выбрать правильный крем, сыворотку или гель, который будет эффективно работать.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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