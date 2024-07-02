Секреты борьбы с отеками: питание, вода и контрастный душ

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Как избавиться от отеков: полезные советы и рекомендации

2:06
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Отеки могут добавлять лишние сантиметры на теле, вызывать одутловатость и темные круги под глазами. Для того чтобы просыпаться свежей и подтянутой, важно изменить образ жизни. Первое, на что стоит обратить внимание, это потребление соли. Врачи рекомендуют употреблять не более 3-5 грамм соли в день, но часто человек превышает эту норму, потребляя около 10-15 грамм. Чтобы уменьшить отеки, следует сократить количество соли в рационе, заменив её специями и травами.

Как избавиться от отеков: полезные советы и рекомендации
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

Помимо соли, отеки также вызывает сахар. Быстрые углеводы задерживают жидкость в организме, поэтому отказ от сахара и выпечки на несколько дней перед важным мероприятием поможет снизить отечность и сбросить пару килограммов. Важным элементом борьбы с отеками является потребление воды. Рекомендуется выпивать от полутора до двух литров жидкости в день, предпочтительно простой негазированной воды. Это поможет выделительной системе работать нормально и уменьшить отеки. В жаркую погоду необходимо пить больше воды, чтобы организм не запасал её впрок.

Разгрузочные дни, такие как день на "молокочае" (смесь теплого молока и крепкого зеленого чая), помогут избавиться от застоявшейся жидкости перед важными событиями. Зеленый чай выводит лишнюю жидкость из организма, а молоко помогает отбить аппетит. Калий также играет важную роль в выводе жидкости из организма. Продукты, богатые калием, такие как бананы, картофель и шпинат, должны быть включены в ежедневный рацион для уменьшения отечности.

Контрастный душ поможет привести кожу в тонус, избавиться от отеков и целлюлита. Для этого необходимо регулярно заканчивать водные процедуры чередованием горячей и прохладной воды. Вечером это поможет быстрее уснуть, а утром — взбодриться и настроиться на продуктивный день.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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