Секреты борьбы с гиперпигментацией: профессиональные советы по уходу за кожей

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Избавление от веснушек и пигментных пятен на лице

1:43
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Неравномерный тон кожи встречается гораздо чаще, чем идеально чистое и сияющее лицо. Темные пятна могут возникать на любом участке лица и тела независимо от цвета кожи, пола, возраста и места проживания, что является проявлением так называемой гиперпигментации и считается абсолютно нормальным.

Избавление от веснушек и пигментных пятен на лице
Фото: unsplash.com by Кристофер Кэмпбелл is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Однако некоторые люди воспринимают это как личную проблему и стремятся избавиться от пигментных пятен, несмотря на популярность макияжа с искусственными веснушками, как у Хейли Бибер. Косметолог Ирина Головина объясняет, что гиперпигментация связана с чрезмерной выработкой меланина, что ведет к появлению коричневых пятен разных размеров. Эти пятна могут увеличиваться с возрастом.

Существует три основных типа гиперпигментации: вызванная солнцем, поствоспалительная и мелазма, последняя часто связана с гормональными изменениями и усиливается от солнечных лучей. Для профилактики рекомендуется использовать солнцезащитный крем с высоким SPF даже в помещении, так как ультрафиолет проникает через стекло. Лечение должно начинаться с простых методов, постепенно переходя к более сложным, если необходимо.

Важно защищать кожу и использовать кремы с ингредиентами, подавляющими выработку меланина, такими как витамин С, ретиноиды, АНА-кислоты и ботанические экстракты. Если домашние средства не помогают, следует обратиться за профессиональной помощью, где могут быть предложены рецептурные препараты и процедуры, такие как пилинг или IPL для улучшения состояния кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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