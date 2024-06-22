Летние тренды обуви 2024: что выбрать для стильных образов

Обувь для лета 2024: от босоножек до других стильных вариантов

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Какая обувь будет актуальна в летнем сезоне 2024 года, когда солнце, наконец, начнет радовать нас своим полным светом, а мы переходим на легкую летнюю одежду?

Фото: flickr.com by Дэн Фой is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Балетки: этот стиль обуви остается в тренде уже несколько сезонов подряд, но в 2024 году особенно популярными будут более тонкие версии. Они идеально подходят для сочетания с любой одеждой — от джинсов до милых дневных платьев и даже пляжной одежды.

Кроссовки на тонкой подошве: этот стиль спортивной обуви остается актуальным и в новом сезоне благодаря разнообразию цветовых решений и универсальности в сочетании с любыми нарядами — от делового костюма до романтического мини-платья.

Туфли или босоножки красного цвета: красные оттенки стали хитом всех модных показов, и они также актуальны для обуви. Классические красные туфли или босоножки добавят вашему образу яркости и сексуальности.

Обувь на платформе: этот тренд отлично сочетается с различными моделями обуви — от Mary Janes до сандалий. Особенно стоит обратить внимание на более тяжелые модели, которые идеально дополнят стильные летние платья-миди.

Сандалии и туфли с ремешком: это удобные и стильные варианты, которые подходят как для повседневного образа, так и для вечерних выходов. Низкий каблук делает эту обувь универсальной и практичной для различных ситуаций.