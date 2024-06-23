Стиль и комфорт на волне: как подготовиться к морским прогулкам и ужинам на яхте

Как стильно и удобно одеться для прогулки на яхте или круиза

2:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор подходящей одежды для морских прогулок или ужинов на яхте может быть как захватывающим, так и сложным заданием, особенно для тех, кто только начинает осваивать эту тему. Андрей Медведев, стилист, подчеркивает, что важно учитывать дресс-код, который зависит от времени суток, типа яхты и запланированных мероприятий, а также от политики круизной компании. Вот несколько советов по выбору дневной и вечерней одежды для морских прогулок.

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В дневное время дресс-код на яхте обычно более расслабленный и повседневный. Мужчины могут выбрать шорты из хлопка, футболки, поло или легкие рубашки. Женщины предпочтут сарафаны, юбки, шорты, летние топы или легкие брюки. Популярны белые и светлые пастельные оттенки, подсказывает Андрей.

С наступлением вечера одежда становится более изысканной. Многие круизные линии устанавливают вечерний дресс-код, такой как casual elegance, smart casual или formal. На яхте также важно уточнить этот момент, но обычно требуется элегантный и комфортный наряд, добавляет стилист.

Комфорт и функциональность также важны для выбора обуви. На многих яхтах рекомендуется ходить босиком или носить мягкую и удобную обувь, которая не повредит палубу. Эспадрильи, мокасины, легкие ботинки или балетки — отличный выбор для модных ужинов или осмотра корабля, советует Андрей.

Обувь должна быть чистой и удобной, чтобы не повреждать палубу. Каблуки лучше оставить дома, выбрав что-то, что сочетает в себе элегантность и комфорт, подчеркивает стилист.

Не забудьте добавить к своему образу стильные и практичные аксессуары, такие как водонепроницаемые часы, минималистичные украшения и легкие нарядные туники или накидки, которые помогут защитить от солнца и придать образу завершенность, заключает Андрей.