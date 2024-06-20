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Пять неожиданных последствий использования филлеров для лица, о которых редко говорят косметологи

Скрытые опасности филлеров: что вам могут не рассказать косметологи

1:10
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Косметологические процедуры стали неотъемлемой частью бьюти-рутины, но не все они безопасны. Врач-дерматолог Татьяна Баллирано рассказала о негативных последствиях филлеров для лица, которые часто остаются вне обсуждения.

Скрытые опасности филлеров: что вам могут не рассказать косметологи
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Во-первых, вопреки обещаниям многих эстетических центров, филлеры не рассасываются через год, а могут оставаться в организме 10-15 лет. Во-вторых, слишком большой объем введенного филлера может привести к лимфастазу, сдавливая сосуды и вызывая отечность. В-третьих, если филлер вводится слишком глубоко или попадает в сосуд, может развиться тромбоэмболия, приводящая к болезненности, отечности и в тяжелых случаях — к некрозу. Четвертым возможным осложнением является эффект Тиндаля, когда филлер просвечивает через кожу, создавая видимость синюшных мешков под глазами.

Наконец, использование некачественных филлеров может вызвать аутоиммунные реакции, что особенно актуально для дешевых продуктов от некоторых корейских и китайских производителей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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