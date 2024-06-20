Тренды головных уборов на лето 2024: от шапочек кроше до стильных кепок

Стилист Краснова рассказала о самых трендовых головных уборах лета 2024 года

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Екатерина Краснова, стилист-имиджмейкер, поделилась главными трендами головных уборов на весну и лето 2024 года. В числе модных аксессуаров выделяются шапочки, выполненные в технике кроше с пайетками, которые, несмотря на свою нефункциональность, придают образу уникальный стиль, идеально сочетаясь с различными нарядами, от брючных костюмов до платьев и джинсов.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

Косынки также будут в тренде, добавляя образу шарма и стильный акцент в повседневном стиле, легко сочетаясь как с легкими платьями, так и с джинсами в комплекте с блузой. Повязки на голову станут изысканным дополнением к образу благодаря разнообразию тканей и ярких узоров, которые можно сочетать как с легкими летними нарядами, так и с повседневной одеждой.

Неотъемлемым элементом летнего сезона будут также кепки, идеально гармонирующие как с классическим пиджаком и брюками для создания смелого и стильного образа, так и с женственными платьями или юбками, подчеркивая индивидуальность стиля и предпочтений.