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Стилист Червова: как выбрать идеальный брючный костюм для женщин

Стилист Червова дала советы по выбору элегантного брючного костюма для женщин

1:20
Моя семья » Красота и стиль

Модные тенденции и особенности фигуры важно учитывать при выборе брючного костюма, рассказала стилист Лена Червова. По ее словам, узкие и укороченные брюки уже не так актуальны, вместо них стоит выбирать модели палаццо. Посадка брюк должна быть средней или высокой, а длина непременно в пол, но комфорт передвижения остается ключевым критерием, поэтому длину можно подкорректировать в зависимости от обуви.

Стилист Червова дала советы по выбору элегантного брючного костюма для женщин
Фото: flickr.com by Bert Kaufmann is licensed under Creative Commons CC0 License

Жакет может быть как прямым, так и приталенным, хотя прямой крой считается более универсальным. Его можно застегнуть, носить расстегнутым или приталить ремнем либо поясом-шнурком. Лена Червова подчеркнула, что костюм способен скорректировать нюансы фигуры. Модели из ткани одного цвета и фактуры вытягивают силуэт, особенно если брюки палаццо, а обувь на каблуке с острым мысом. Дополнительные акценты, такие как открытые запястья, декольте или приталенный жакет, помогут создать хрупкий образ.

Стилист посоветовала выбирать костюм, который комфортно застегивается, даже если предполагается носить его распахнутым. Важно оставлять пространство между тканью и телом для комфортного дыхания и возможности надеть под жакет плотный топ.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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