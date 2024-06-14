Причины изменений формы груди: что влияет без пластики

Три фактора, которые могут привести к изменению формы груди

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Форма груди может изменяться не только из-за хирургических вмешательств. Эксперты указывают на несколько факторов, которые могут влиять на её вид. Анна Петрова, терапевт, обсуждает основные причины таких изменений.

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Первая причина — менструация, во время которой повышается уровень прогестерона, что может временно изменить форму и размер груди. В большинстве случаев это явление не требует беспокойства и проходит после окончания месячных.

Регулярные тренировки в спортзале также могут влиять на внешний вид груди. Использование тяжелых весов может привести к уменьшению процента жира и уменьшению размера груди, хотя в некоторых случаях может произойти и увеличение, если цель — наращивание мышечной массы.

Активное потребление кофе и курение также могут оказывать негативное влияние на упругость груди. Химические вещества, содержащиеся в сигаретном дыме, разрушают коллаген, что ведет к потере упругости кожи груди.