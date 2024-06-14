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Привычки, которые могут навредить красоте груди: советы от пластического хирурга

Привычки, способствующие обвисанию груди

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Моя семья » Красота и стиль

Многие женщины не удовлетворены формой своей груди и часто не осознают, что их повседневные привычки могут негативно сказываться на её эстетике.

Привычки, способствующие обвисанию груди
Фото: wikimedia.org by Novafly is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Пластический хирург Петр Алексеенко подчеркивает важность осознанного подхода к уходу за грудью, особенно отмечая, что неправильная осанка и частое использование пуш-ап бюстгальтеров способствуют потере упругости кожи и опущению груди.

Спать на животе также негативно влияет на кровообращение и эластичность груди, особенно для женщин с пышными формами. Недостаток воды оказывает дополнительное влияние на состояние кожи и форму груди, поэтому важно поддерживать адекватный водный баланс для сохранения красоты на долгие годы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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