Многие женщины не удовлетворены формой своей груди и часто не осознают, что их повседневные привычки могут негативно сказываться на её эстетике.
Пластический хирург Петр Алексеенко подчеркивает важность осознанного подхода к уходу за грудью, особенно отмечая, что неправильная осанка и частое использование пуш-ап бюстгальтеров способствуют потере упругости кожи и опущению груди.
Спать на животе также негативно влияет на кровообращение и эластичность груди, особенно для женщин с пышными формами. Недостаток воды оказывает дополнительное влияние на состояние кожи и форму груди, поэтому важно поддерживать адекватный водный баланс для сохранения красоты на долгие годы.
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра.