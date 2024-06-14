Привычки, которые могут навредить красоте груди: советы от пластического хирурга

Привычки, способствующие обвисанию груди

0:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие женщины не удовлетворены формой своей груди и часто не осознают, что их повседневные привычки могут негативно сказываться на её эстетике.

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Пластический хирург Петр Алексеенко подчеркивает важность осознанного подхода к уходу за грудью, особенно отмечая, что неправильная осанка и частое использование пуш-ап бюстгальтеров способствуют потере упругости кожи и опущению груди.

Спать на животе также негативно влияет на кровообращение и эластичность груди, особенно для женщин с пышными формами. Недостаток воды оказывает дополнительное влияние на состояние кожи и форму груди, поэтому важно поддерживать адекватный водный баланс для сохранения красоты на долгие годы.