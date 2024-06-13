Эффективные маски для лица: как часто и какие виды использовать для идеальной кожи

Когда речь заходит о косметических процедурах, мнения разделяются. Одни считают, что бороться с генетикой бесполезно, а другие готовы часами заниматься уходом за кожей. Лучше всего занять золотую середину и узнать больше о масках — ежедневном мини-спа для вашей кожи.
Косметологи рекомендуют использовать маски часто, так как они содержат активные вещества, полезные для кожи. Маски следует наносить не реже трех раз в неделю, чередуя очищающие, увлажняющие и питательные. В холодное время года увеличивайте частоту увлажняющих и питательных масок, а в теплое — очищающих. Маски бывают быстродействующими и глубоко проникающими. Маска-минута подготовит кожу к утреннему макияжу, а питательная масляная маска, нанесённая на ночь, доставит микроэлементы в глубокие слои кожи.
В их основе — поливиниловый спирт, который позволяет наносить маску тонким слоем и быстро высушивать её. Они снимают омертвевшие клетки кожи, решая проблему шелушений. Состав маски не имеет значения, поскольку экстракты не могут впитаться в кожу при наличии спирта, поэтому можно выбирать недорогие варианты.
Исследования показывают, что тканевые маски эффективнее кремов и сывороток. Ткань помогает коже открыть поры и активнее впитывать полезные вещества. Вода в составе служит растворителем для витаминов и экстрактов. В масках используются глицерин, аминокислоты и пантенол, которые увлажняют кожу и поддерживают её рН. Тканевые маски держат на лице 15-20 минут, и имеет смысл потратиться на качественные варианты.
Ночные маски обозначены как "sleeping mask". Они напоминают питательный крем, но с более высокой концентрацией активных веществ. Их функции включают осветление постакне и борьбу с шелушениями. Наносите такую маску после умывания, тоника и сыворотки. За ночь маска полностью впитывается, оставляя видимый эффект на утро.
Альгинатные маски содержат порошок из морских водорослей, который при смешивании с водой превращается в гель. Они создают на коже воздухо- и влагонепроницаемую пленку, заставляя активные компоненты проникать глубже. Маску наносят тонким слоем и держат 15-20 минут до затвердения в плотную пленку.
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