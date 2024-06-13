Эффективные маски для лица: как часто и какие виды использовать для идеальной кожи

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Как часто следует применять маски для лица

2:45
Моя семья » Красота и стиль

Когда речь заходит о косметических процедурах, мнения разделяются. Одни считают, что бороться с генетикой бесполезно, а другие готовы часами заниматься уходом за кожей. Лучше всего занять золотую середину и узнать больше о масках — ежедневном мини-спа для вашей кожи.

Как часто следует применять маски для лица
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Частота процедур

Косметологи рекомендуют использовать маски часто, так как они содержат активные вещества, полезные для кожи. Маски следует наносить не реже трех раз в неделю, чередуя очищающие, увлажняющие и питательные. В холодное время года увеличивайте частоту увлажняющих и питательных масок, а в теплое — очищающих. Маски бывают быстродействующими и глубоко проникающими. Маска-минута подготовит кожу к утреннему макияжу, а питательная масляная маска, нанесённая на ночь, доставит микроэлементы в глубокие слои кожи.

Пленочные маски

В их основе — поливиниловый спирт, который позволяет наносить маску тонким слоем и быстро высушивать её. Они снимают омертвевшие клетки кожи, решая проблему шелушений. Состав маски не имеет значения, поскольку экстракты не могут впитаться в кожу при наличии спирта, поэтому можно выбирать недорогие варианты.

Тканевые маски

Исследования показывают, что тканевые маски эффективнее кремов и сывороток. Ткань помогает коже открыть поры и активнее впитывать полезные вещества. Вода в составе служит растворителем для витаминов и экстрактов. В масках используются глицерин, аминокислоты и пантенол, которые увлажняют кожу и поддерживают её рН. Тканевые маски держат на лице 15-20 минут, и имеет смысл потратиться на качественные варианты.

Ночная маска

Ночные маски обозначены как "sleeping mask". Они напоминают питательный крем, но с более высокой концентрацией активных веществ. Их функции включают осветление постакне и борьбу с шелушениями. Наносите такую маску после умывания, тоника и сыворотки. За ночь маска полностью впитывается, оставляя видимый эффект на утро.

Альгинатная маска

Альгинатные маски содержат порошок из морских водорослей, который при смешивании с водой превращается в гель. Они создают на коже воздухо- и влагонепроницаемую пленку, заставляя активные компоненты проникать глубже. Маску наносят тонким слоем и держат 15-20 минут до затвердения в плотную пленку.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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