Как выбрать и использовать маску для лица: советы эксперта

Правила выбора: как подобрать идеальную маску для лица

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Использование масок в домашнем уходе за кожей крайне важно. Они могут применяться как регулярно, так и курсами, дополняя профессиональные процедуры, и являются незаменимыми для экспресс-ухода, который мгновенно улучшает состояние кожи перед важными событиями. Маски также приносят удовольствие и способствуют релаксации. Однако, необходимо помнить несколько важных моментов.

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Прежде всего, определитесь с желаемым результатом, оцените состояние и тип своей кожи. Лучше всего пройти диагностику у специалиста и получить индивидуальные рекомендации по уходу и частоте применения масок, так как существуют различные маски для разных типов кожи и целей.

Во-вторых, маску следует наносить только на тщательно очищенную кожу. Для этого используйте гели и пенки для умывания, мицеллярную воду, тоники. Маска будет особенно эффективна после легкого скраба или пилинга, поскольку активные ингредиенты лучше проникают в очищенную кожу. Нанесение маски на неочищенную кожу может вызвать аллергические реакции.

Третье правило — никогда не используйте одноразовые маски повторно. Повторное использование масок не только бесполезно, но может также привести к раздражению кожи.

И, наконец, соблюдайте инструкции на упаковке или советы косметолога относительно длины курса и частоты применения масок.