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Секреты красоты: маски для лица из кухонных ингредиентов

Легкая и эффективная маска для лица из ягод и овощей на выходные

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Для эффективной маски для лица можно использовать доступные ингредиенты из кухни.

Легкая и эффективная маска для лица из ягод и овощей на выходные
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Клубничная маска: клубника, богатая витаминами и альфа-гидроксикислотами, отлично подходит для маски. Она помогает отшелушивать омертвевшие клетки кожи, придавая лицу сияние и ровный тон. Льняные семена и рисовая мука добавляют питательных веществ и успокаивают кожу. Для маски понадобятся 1 ч. л. льняной муки, 4-5 спелых ягод клубники, 1 ст. л. воды и 1-2 ч. л. рисовой муки. Соедините ингредиенты, нанесите на лицо и шею на 10-15 минут, затем смойте.

Отшелушивающая маска с томатом и йогуртом: помидоры, овсяные хлопья и йогурт создают гладкую пасту, которая осветляет лицо, успокаивает солнечные ожоги и мягко отшелушивает кожу. Потребуется 1 спелый помидор, &frac12 ложки овсяных хлопьев и 1 ст. л. обычного йогурта. Смешайте ингредиенты, нанесите на очищенное лицо и шею на 10 минут, затем смойте.

Арбузная маска для борьбы с акне: смешайте половину спелого банана с арбузным соком, чтобы получить пасту. Нанесите ее на кожу на 15 минут, стараясь не двигать мышцами лица. Маска помогает сузить поры и уменьшить вероятность высыпаний благодаря антиоксидантам.

Огуречная маска против отеков и воспалений: огурцы содержат аскорбиновую и кофейную кислоты, которые предотвращают отеки и снимают воспаление. Также кремний в составе огурцов способствует общему оздоровлению кожи, а высокое содержание воды увлажняет.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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