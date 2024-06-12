Масла для волос: экспертные рекомендации для красоты и здоровья ваших локонов

Эксперт рекомендует: важно иметь на полке в ванной пять видов масел для волос

0:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Парикмахер-стилист Евгений Шатохин делился советами по использованию различных масел для волос и их эффективности. Он отмечал универсальность кокосового масла, которое возвращает здоровый блеск волосам и защищает их от внешних воздействий.

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Аргановое масло, богатое полиненасыщенными жирными кислотами, способствует регенерации клеток кожи головы. Касторовое масло, содержащее рицинолевую кислоту, помогает укрепить корни волос и стимулировать их рост. Репейное масло обладает уникальными свойствами, улучшая обмен веществ и стимулируя рост волос. Масло авокадо, хоть и не базовое, но хорошо удерживает влагу и придает волосам гладкость и блеск, особенно рекомендуется для сухих кончиков и кожи головы.