Избегайте косметических процедур перед отпуском: советы врача-дерматолога

Врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Елена Морозова предупреждает о серьезных рисках, которые могут возникнуть при проведении косметологических процедур перед отпуском и длительным пребыванием на солнце. Эти процедуры, такие как химические пилинги, аппаратные методики, фотоомоложение и лазерные шлифовки, могут привести к стойкой гиперпигментации кожи, что может быть особенно проблематично в условиях интенсивного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license