Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пай: жемчужина Таиланда для туристов
Блогер Лерчек горячо одобрила повышение налогов в России
Чем застелить дорожки в теплице?
Искусственный интеллект научили генерировать бизнес-идеи
Греф: понижения ключевой ставки ждать не стоит
"Шлем Александра Македонского" достали из речки Македонки в Подмосковье
Глава ФТР Тарпищев сообщил, кто из российских теннисистов будет участвовать в ОИ-2024
"АльфаСтрахование" заплатит пострадавшим в ДТП с трамваями в Кемерово
Эксперты ответили, чем отличается уличная кошка от породистой
Избегайте косметических процедур перед отпуском: советы врача-дерматолога

Какие косметические процедуры стоит избегать перед отпуском

Моя семья » Красота и стиль

Врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Елена Морозова предупреждает о серьезных рисках, которые могут возникнуть при проведении косметологических процедур перед отпуском и длительным пребыванием на солнце. Эти процедуры, такие как химические пилинги, аппаратные методики, фотоомоложение и лазерные шлифовки, могут привести к стойкой гиперпигментации кожи, что может быть особенно проблематично в условиях интенсивного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Какие косметические процедуры стоит избегать перед отпуском
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По словам Морозовой, также следует избегать других агрессивных процедур, например, отбеливания, депигментирующих и осветляющих процедур, перед вылетом на отдых. Эти методики могут существенно повысить чувствительность кожи к солнечному излучению и увеличить риск неприятных последствий, таких как ожоги и повреждения кожи.

Морозова подчеркивает необходимость тщательного выбора солнцезащитного средства с высоким коэффициентом SPF 50+ и защитой от UVA и UVB лучей. Это поможет минимизировать риск солнечных ожогов, преждевременного старения кожи и развития онкологических заболеваний.

Наконец, врач рекомендует поддерживать домашний уход за кожей, который не травмирует ее. Это включает в себя использование мягких средств очищения и увлажнения, а также регулярное нанесение солнцезащитного крема. Все это поможет сохранить здоровье и красоту кожи даже в условиях интенсивного солнечного воздействия.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Власти признали ошибкой льготную ипотеку: "Люди платили больше, чем выигрывали от льготной ставки"

Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.

Депутат Аксаков признал ошибочной программу господдержки льготной ипотеки
Эксперты назвали вещи, которых больше всего боятся кошки
Несколько вещей, которых больше всего боятся домашние кошки
Суперпитание для огурцов: лучшие варианты подкормок на текущий период
Помидорам - только лучшее: возможности применения нашатырного спирта
На Харьковском направлении ВСу будут лезть из кожи Дмитрий Плотников Предполагаемый список стран и сил, которым Путин может поставить оружие Любовь Степушова
Клубничное варенье без варки: полностью сохраняет вкус, цвет и аромат свежих ягод
Мульчирование клубники в июне: 4 эффективных материала для обильного плодоношения
Муравьёв с пионов прогоните быстро: вот какие народные методы помогут
Муравьёв с пионов прогоните быстро: вот какие народные методы помогут
Последние материалы
Яблочный брауни похож на мини-шарлотку
Какие косметические процедуры стоит избегать перед отпуском
Что ещё можно посадить в июне?
Опровергнуто влияние "синего света" экранов гаджетов на скорость засыпания
Сергей Собянин поблагодарил Запад за санкции
Экс-участнице "Битвы экстрасенсов" стало плохо во время допроса
Банки.ру: каско и личное страхование помогут снизить ставку по автокредиту
Астрономы открыли самое мощное магнитное поле во Вселенной
Ольга Будина заявила, что необходимо снимать фильмы о героях СВО
Врач-диетолог Джоффре: скрытый сахар препятствует похудению
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников