Избегайте косметических процедур перед отпуском: советы врача-дерматолога

Какие косметические процедуры стоит избегать перед отпуском

Врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Елена Морозова предупреждает о серьезных рисках, которые могут возникнуть при проведении косметологических процедур перед отпуском и длительным пребыванием на солнце. Эти процедуры, такие как химические пилинги, аппаратные методики, фотоомоложение и лазерные шлифовки, могут привести к стойкой гиперпигментации кожи, что может быть особенно проблематично в условиях интенсивного воздействия ультрафиолетовых лучей.

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По словам Морозовой, также следует избегать других агрессивных процедур, например, отбеливания, депигментирующих и осветляющих процедур, перед вылетом на отдых. Эти методики могут существенно повысить чувствительность кожи к солнечному излучению и увеличить риск неприятных последствий, таких как ожоги и повреждения кожи.

Морозова подчеркивает необходимость тщательного выбора солнцезащитного средства с высоким коэффициентом SPF 50+ и защитой от UVA и UVB лучей. Это поможет минимизировать риск солнечных ожогов, преждевременного старения кожи и развития онкологических заболеваний.

Наконец, врач рекомендует поддерживать домашний уход за кожей, который не травмирует ее. Это включает в себя использование мягких средств очищения и увлажнения, а также регулярное нанесение солнцезащитного крема. Все это поможет сохранить здоровье и красоту кожи даже в условиях интенсивного солнечного воздействия.