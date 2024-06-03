Развенчание мифов: правда о винирах от стоматолога-ортопеда Логиновой

Четыре распространенных заблуждения о винирах, которым вы все еще доверяете

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Виниры остаются популярными уже несколько десятков лет, однако многие люди по-прежнему скептически относятся к эстетической коррекции зоны улыбки. Мы поговорили со стоматологом-ортопедом Татьяной Логиновой, которая развеяла наиболее распространенные мифы о винирах, не имеющие ничего общего с действительностью.

Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Миф о том, что виниры приносят дискомфорт, во многом зависит от опыта врача. По словам Татьяны, в первые дни после установки может наблюдаться тянущее ощущение в челюсти и повышенная чувствительность, но через неделю все неприятные ощущения проходят, если следовать рекомендациям врача. Если дискомфорт сохраняется длительное время, следует обратиться к специалисту.

Существует миф, что виниры нужно часто менять. Двадцать лет назад это действительно было так, но даже тогда речь шла о десятках лет. Сегодня керамические виниры служат гораздо дольше, а композитные требуют замены чаще, но не ежегодно. При правильном уходе виниры могут прослужить более 10 лет.

Миф о том, что виниры делают улыбку неестественной, часто ассоциируется с образами голливудских звезд с белоснежными зубами. Однако, по словам Татьяны, можно выбрать любой оттенок виниров. Современные технологии позволяют создавать супертонкие модели, такие как люминиры, а виниры с прозрачным краем создают естественный эффект.

Еще один миф заключается в том, что виниры можно ставить только на ровные зубы. Большинство процедур требуют правильного прикуса, но это не всегда означает идеально ровные зубы. Если зубной ряд не слишком искривлен, виниры вполне можно установить. Каждый случай индивидуален, поэтому лучше проконсультироваться со специалистом для понимания возможных вариантов.