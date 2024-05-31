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Как избавиться от черных точек: причины и эффективные методы ухода

Черные точки: причины появления и методы избавления

1:43
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Черные точки — это скопившийся в выводных протоках волосяных фолликулов сальный секрет, который при контакте с кислородом окисляется и темнеет. Полностью избавиться от них или уменьшить поры навсегда невозможно, так как сальные железы продолжают вырабатывать секрет. Тем не менее, можно уменьшить их заметность с помощью очищения и правильного питания.

Черные точки: причины появления и методы избавления
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Полностью удалить черные точки невозможно, потому что сальные железы постоянно производят жир, необходимый для поддержания здоровья кожи. Без него кожа будет быстро стареть и шелушиться. Черные точки есть у каждого человека, но их количество зависит от типа кожи: жирная и комбинированная кожа более подвержена их появлению, чем сухая или нормальная кожа.

Некоторые причины гиперактивности сальных желез включают гормональные нарушения (например, повышенный уровень тестостерона или пролактина), проблемы с желудочно-кишечным трактом, неправильное питание (трансжиры в фастфуде и выпечке), стресс (гормон стресса кортизол) и чрезмерное очищение кожи (жесткие скрабы и спиртовые тоники).

Чтобы осветлить черные точки, нужно следить за здоровьем и питанием, а также правильно очищать кожу. Наиболее эффективны средства с кислотами, глиняные маски, мягкие гоммажи и домашние пилинги. Метод умывания за 60 секунд также помогает уменьшить количество кожного жира. Следует минимизировать использование средств с комедогенными маслами, такими как кокосовое масло и масло зародышей пшеницы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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