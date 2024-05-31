Как избавиться от черных точек: причины и эффективные методы ухода

Черные точки: причины появления и методы избавления

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Черные точки — это скопившийся в выводных протоках волосяных фолликулов сальный секрет, который при контакте с кислородом окисляется и темнеет. Полностью избавиться от них или уменьшить поры навсегда невозможно, так как сальные железы продолжают вырабатывать секрет. Тем не менее, можно уменьшить их заметность с помощью очищения и правильного питания.

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Полностью удалить черные точки невозможно, потому что сальные железы постоянно производят жир, необходимый для поддержания здоровья кожи. Без него кожа будет быстро стареть и шелушиться. Черные точки есть у каждого человека, но их количество зависит от типа кожи: жирная и комбинированная кожа более подвержена их появлению, чем сухая или нормальная кожа.

Некоторые причины гиперактивности сальных желез включают гормональные нарушения (например, повышенный уровень тестостерона или пролактина), проблемы с желудочно-кишечным трактом, неправильное питание (трансжиры в фастфуде и выпечке), стресс (гормон стресса кортизол) и чрезмерное очищение кожи (жесткие скрабы и спиртовые тоники).

Чтобы осветлить черные точки, нужно следить за здоровьем и питанием, а также правильно очищать кожу. Наиболее эффективны средства с кислотами, глиняные маски, мягкие гоммажи и домашние пилинги. Метод умывания за 60 секунд также помогает уменьшить количество кожного жира. Следует минимизировать использование средств с комедогенными маслами, такими как кокосовое масло и масло зародышей пшеницы.