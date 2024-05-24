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Нормальная кожа: миф или реальность в мире косметики

Нормальная кожа: действительно ли она существует

2:02
Моя семья » Красота и стиль

В условиях растущей толерантности один крупный холдинг решил откликнуться на просьбы потребителей и убрать термин "нормальная кожа" с косметических продуктов. Клиенты считали это наименование оскорбительным, подразумевая, что если у кого-то кожа нормальная, то у других — ненормальная. Ранее такое послание было бы трудно представить, но сегодня это стало обычным явлением, хотя и имеет смысл. Действительно ли существует нормальная кожа? Это идеальная дерма без проблем, таких как аллергия, расширенные поры, прыщи, жирный блеск, покраснения или шелушения. Однако, у всех бывают дни, когда из-за гормональных изменений или других факторов кожа ведет себя иначе. Тип кожи может меняться с возрастом, в зависимости от климата, питания и стресса.

Нормальная кожа: действительно ли она существует
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Косметологи соглашаются с решением холдинга, указывая, что подбор косметики не должен основываться лишь на типе кожи, а на конкретных проблемах. Существует три типа кожи: сухая, жирная и смешанная. Термин "нормальная кожа" часто применим к коже, которая склонна к жирности или сухости, то есть к смешанному типу. При выборе косметики стоит ориентироваться на текущие проблемы кожи. Например, при повышенной жирности — на средства для регулирования сальных желез, при воспалениях — на антибактериальные средства, а при возрастных изменениях — на продукты с активными ингредиентами, такими как ниацинамиды, витамин С и ретинол.

Консультанты в магазинах часто не обладают медицинским образованием, поэтому важно сначала понять истинные проблемы своей кожи, посетив косметолога. Специалист проведет диагностику, предложит глубокую чистку или увлажняющие процедуры и научит правильно подбирать средства ухода, ориентируясь на состав. Это поможет не только бороться с симптомами, но и устранять причины проблем кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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