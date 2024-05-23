Низкоуглеводные фрукты для кето-диеты: 5 лучших вариантов для поддержания кетоза

Переход на кето-диету требует значительного сокращения углеводов и увеличения потребления жиров, чтобы организм вошел в состояние кетоза — метаболический процесс, при котором жир используется в качестве основного источника энергии. Хотя многие фрукты содержат большое количество сахара, есть несколько исключений, которые идеально вписываются в эту диету. Портал femina.in, выделяет несколько фруктов и ягод с низким содержанием углеводов, которые можно смело включать в кето-диету.
Целый авокадо содержит около 15 граммов полезных жиров и всего 2 грамма чистых углеводов. Высокое содержание мононенасыщенных жиров помогает повысить уровень хорошего холестерина и снизить уровень плохого, что делает этот фрукт полезным для сердца.
Содержит всего 5 граммов чистых углеводов на 100 граммов, ежевика легко вписывается в план питания с низким содержанием углеводов. Она также богата клетчаткой и антиоксидантами, что способствует здоровью пищеварительной системы и снижению воспалений.
В 100 граммах малины содержится 5,4 грамма чистых углеводов и 6,5 грамма пищевых волокон, что способствует поддержанию здоровья кишечника, снижению уровня холестерина и регулированию уровня сахара в крови.
В этой ягоде содержится всего 6 граммов чистых углеводов на 100 граммов. Кроме того, клубника богата витаминами и антиоксидантами, которые поддерживают общее здоровье и хорошее самочувствие.
Черника содержит немного больше углеводов по сравнению с другими ягодами, но все же является приемлемым вариантом для кето-диеты в умеренных количествах. В 100 граммах содержится около 12 граммов чистых углеводов, насыщенных витаминами, антиоксидантами и противовоспалительными свойствами.
Важно соблюдать умеренность и следить за ежедневным потреблением углеводов для поддержания кетоза. Сочетайте эти фрукты с белками или жирами для сбалансированного питания и успешного соблюдения кето-диеты.
Продолжительность жизни кошек во многом зависит от качества ухода.