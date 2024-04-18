Трое веских причин задуматься перед пластической операцией

Три убедительных причины отказаться от хирургического вмешательства

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пластические операции стали частью обыденности в современном обществе: мало кто известных личностей обходится без них. Видится это так просто: несколько часов на операционном столе, несколько дней в клинике, и пара недель для восстановления — и новая жизнь начинается. Однако психологи настаивают, что не всем стоит прибегать к пластическим операциям. Существуют несколько весомых причин, которые могут склонить к отсрочке хирургического вмешательства, чтобы избежать глубокого разочарования результатом.

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Возраст

Молодые женщины часто испытывают диссонанс собственного облика по сравнению с идеализированными образами из модных журналов или социальных медиа. Им кажется, что посещение пластического хирурга — это единственный выход. Однако специалисты выступают против ранних пластических операций. Во-первых, черты лица изменяются со временем, а некоторые приходят к окончательной форме только после 25 лет. Как правило, к этому возрасту женщины учитывают особенности своей внешности и принимают их.

Финансовые возможности

Желание быть красивым — замечательно. Однако, если нет медицинских показаний для пластической операции, займы на нее не стоит брать. Результат может быть непредсказуемым, и вам могут потребоваться дополнительные процедуры, на которые просто не хватит средств. Это слишком рискованно.

Состояние здоровья

Пластическая операция — серьезное вмешательство, требующее тщательного медицинского обследования. Если выявлены риски, лучше отказаться от хирургического вмешательства. Иногда врачи уступают настойчивости пациента и проводят операцию, несмотря на возможные последствия. Такие действия могут привести к угрозе жизни и здоровью пациента. Это не стоит идеала красоты.

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