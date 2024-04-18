Защита от солнечных лучей: советы для безопасного загара и здоровой кожи в отпуске

Получаем загар без вреда для кожи: полезные рекомендации перед отпуском

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Солнечные лучи разделяются на UVA и UVB. Первые, как невидимые агенты, могут проникать сквозь облака и оконное стекло, повреждая глубокие слои кожи и ускоряя ее старение. UVB-лучи, составляющие 5% от ультрафиолета, приносят приятное тепло и красивый загар, но могут вызвать ожоги, повреждение кожи и даже рак. Важно использовать средства с SPF, которые защищают от обоих типов лучей.

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На солнечных днях в городе достаточно использовать крем с SPF 15-20, но если планируется много времени на улице, лучше выбрать средство с SPF 50. Крем для рук и бальзам для губ с SPF также полезны. Важно следить за количеством использованного средства: правило двух пальцев помогает наносить его достаточно.

На отпуске, несмотря на полезность солнечных ванн, важно использовать солнцезащитные средства, предпочтительно с широким спектром защиты и водостойкими формулами. Физические и химические фильтры защищают от УФ-лучей, но при этом следует учитывать их влияние на окружающую среду. Важно также удалять защитные средства с кожи после купания.

Помимо солнцезащитных средств, необходимо взять с собой в отпуск средства для ухода за кожей и волосами после солнечных ванн. Очищающие продукты на основе масел помогают удалить защитные средства и увлажняющие маски и кремы восстанавливают кожу после воздействия ультрафиолета. Важно уделять внимание увлажнению кожи после отпуска, чтобы предотвратить обезвоживание и микровоспаления.

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