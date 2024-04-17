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Шесть продуктов, которые косметологи обходят стороной в своем уходе за кожей

Шесть продуктов, которые косметологи никогда не применят на своей коже

1:33
Моя семья » Красота и стиль

С годами косметические рутины становятся все более сложными, включая десятки этапов ухода вместо привычных нескольких. Некоторые продукты, рекомендованные блогерами и брендами, вызывают сомнения у профессиональных косметологов, которые не рискнули бы использовать их на своей коже.

Шесть продуктов, которые косметологи никогда не применят на своей коже
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  1. Тоник: многие тоники содержат спирт, что может высушить кожу. Для безопасного и эффективного тонизирования рекомендуются бесспиртовые тонеры.
  2. Масло для загара: этот продукт может закупоривать поры и приводить к ожогам из-за низкого уровня SPF. Рекомендуется использовать кремы, гели или спреи с защитой от солнца.
  3. Средства в отелях: бутылочки с шампунем и гелем для душа, предоставляемые отелями, часто имеют низкое качество и могут вызвать аллергические реакции.
  4. Скрабы для лица: скрабы с крупными абразивными частицами могут вызвать раздражение и воспаления кожи. Рекомендуется использовать мягкие пилинги для удаления мертвых клеток.
  5. Автозагар: продукты для получения загара могут содержать вещества, которые сушат кожу и вызывают аллергические реакции. Перед использованием рекомендуется провести тест на аллергию.
  6. Пена для ванны: фабричные пены для ванны содержат много парабенов, которые могут сушить кожу и вызывать аллергии. Рекомендуется использовать соли или масла для ванны для расслабления.
Самые вредные продукты для кожи / Дерматокосметолог
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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