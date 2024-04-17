Шесть продуктов, которые косметологи обходят стороной в своем уходе за кожей

С годами косметические рутины становятся все более сложными, включая десятки этапов ухода вместо привычных нескольких. Некоторые продукты, рекомендованные блогерами и брендами, вызывают сомнения у профессиональных косметологов, которые не рискнули бы использовать их на своей коже.
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Тоник: многие тоники содержат спирт, что может высушить кожу. Для безопасного и эффективного тонизирования рекомендуются бесспиртовые тонеры.
Масло для загара: этот продукт может закупоривать поры и приводить к ожогам из-за низкого уровня SPF. Рекомендуется использовать кремы, гели или спреи с защитой от солнца.
Средства в отелях: бутылочки с шампунем и гелем для душа, предоставляемые отелями, часто имеют низкое качество и могут вызвать аллергические реакции.
Скрабы для лица: скрабы с крупными абразивными частицами могут вызвать раздражение и воспаления кожи. Рекомендуется использовать мягкие пилинги для удаления мертвых клеток.
Автозагар: продукты для получения загара могут содержать вещества, которые сушат кожу и вызывают аллергические реакции. Перед использованием рекомендуется провести тест на аллергию.
Пена для ванны: фабричные пены для ванны содержат много парабенов, которые могут сушить кожу и вызывать аллергии. Рекомендуется использовать соли или масла для ванны для расслабления.
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