Секреты идеальных бровей: главные ошибки и советы от эксперта

Бровист Руда выделила основные недочеты при формировании бровей

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Неправильная форма и несоответствующий оттенок бровей могут значительно исказить общий облик, об этом поделилась косметолог-бровист Ольга Руда.

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Одной из распространенных ошибок при самостоятельной коррекции является непродуманное выщипывание начала бровей. Эксперт указывает на проблему использования устаревшего правила, которое предписывает начинать бровь перпендикулярно внутреннему уголку глаза. Такой подход может визуально удлинить или расширить нос, а также придать взгляду напряженность. Вместо этого рекомендуется визуально провести две линии: одну по центру лба и другую вверх от внутреннего уголка глаза, параллельно первой. Начало брови следует разместить примерно посередине между этими линиями.

Также важно, чтобы внешний кончик бровей не опускался ниже их основания, чтобы избежать эффекта "Пьеро" и сохранить выражение лица без грусти. Однако слишком высокое подъем бровей также следует избегать.

Неправильный оттенок также может испортить образ, будь то слишком светлый или темный. Рекомендуется подбирать краску под цвет корней волос или немного светлее.

В общем, чтобы достичь идеальных бровей, рекомендуется хотя бы раз обратиться к профессиональному бровисту и далее поддерживать созданную форму, как сообщает Москва 24.

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