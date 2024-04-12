Психолог Лукашина объяснила, что перерыв в отношениях часто приводит к разводу

Психолог Екатерина Лукашкина раскритиковала желание супругов сделать перерыв в отношениях. По её словам, это только усугубляет проблемы в семье.
Специалист призвала супругов, которые хотят сохранить свой брак, не отдаляться друг от друга, а, наоборот, больше времени проводить вдвоём.
Ранее сообщалось, что психолог Александр Кононов заявил, что домашние животные помогут воспитать ребёнка.
Опыт говорит о том, что после перерыва в отношениях семью сохранить гораздо сложнее.
"Чаще всего пары, чьи перерывы составляли месяц и более, приходят к окончательному разрыву. Поэтому лучше избежать перерывов вовсе, ведь всё можно обсуждать", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
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