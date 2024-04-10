Секрет в стрижке: четыре прически, которые омолодят вас на 10 лет

Стрижки, придающие эффект омоложения на десять лет

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Если возникла необходимость обновить облик, не спешите бежать к косметологу или пластическому хирургу. Иногда достаточно правильно выбранной стрижки и ухода за волосами, чтобы омолодить облик на целых десять лет. В этом резюме мы рассмотрим несколько наиболее эффективных вариантов, которые помогут придать вашему образу свежесть и молодость.

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Стрижка "Драпированные слои": эта вариация на тему стрижки Рейчел или лестницы предполагает выстригание волос слоями, учитывая особенности формы лица. Это позволяет скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Можно создать слои в области лица, чтобы замаскировать брыли. Кроме того, челка может помочь скрыть морщины и подчеркнуть красоту глаз, особенно если она выполнена в виде густой арки.

Перевернутый боб "Пош Спайс": этот классический боб с объемным укороченным затылком и удлиненными прядями к лицу возвращается в моду. Варианты этой стрижки, известной также как "Пош Спайс", могут варьироваться от короткого пикси-боба до удлиненного каре. Она отлично подходит для придания объема тонким волосам и визуального поднятия овала лица, маскируя брыли.

Стрижка "Шегги": этот вариант, известный также как "лохматая стрижка", предполагает создание слоев с элементами легкой небрежности. Это придает подвижность прическе и визуально омолаживает. Благодаря дополнительному объему волос, который придает эта стрижка, она легко укладывается и прекрасно выглядит с небрежными волнами.

Стрижка "Пикси": короткая стрижка пикси давно известна своим омолаживающим эффектом. Она придает образу стильный и модный вид. Существует множество вариаций пикси, включая те, которые подходят для зрелых женщин. Пикси с удлиненной челкой, например, поможет скрыть морщины и придать лицу молодость.

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