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Сроки годности косметики для ухода за кожей: важная информация для поддержания здоровья

Как долго можно использовать средства для ухода за кожей: сроки годности и рекомендации

2:00
Моя семья » Красота и стиль

Важно помнить, что срок годности косметических продуктов играет ключевую роль в их эффективности и безопасности. Регулярный уход за кожей включает не только правильный выбор средств, но и внимательное следование рекомендациям производителей. Давайте вместе с byrdie.com рассмотрим, сколько времени можно использовать различные средства для ухода за кожей после их открытия.

Как долго можно использовать средства для ухода за кожей: сроки годности и рекомендации
Фото: pixabay.com by pixabay user 422694 is licensed under Creative Commons Zero

Очищающее средство

Многие очищающие средства могут сохранять свои свойства до двух лет после открытия. Однако стоит обратить внимание на указания на упаковке, чтобы быть уверенным в сроке годности вашего продукта.

Тонер

Открытые тонеры обычно используются около года после открытия. Если средство содержит эксфолианты, такие как гликолевая или салициловая кислота, следует помнить о сроке их использования, чтобы избежать сухости или раздражения кожи.

Сыворотки и увлажняющие кремы

Срок годности этих продуктов составляет около года с момента открытия. Если вы заметили изменения в текстуре или запахе продукта, возможно, пришло время обновить его.

Маски для лица

Срок годности масок обычно составляет один-два года после открытия, но может быть короче для средств с глиной или нестабильными ингредиентами, такими как витамины С и Е.

Масла для лица

Срок годности масел для лица может достигать 12 месяцев после открытия, особенно если они хранятся в флаконах с защитой от ультрафиолета. Обратите внимание на изменения в цвете, текстуре и запахе средства, чтобы определить, не истек ли его срок годности.

Солнцезащитный крем

Солнцезащитный крем следует использовать строго в пределах срока его годности, так как он помогает предотвратить развитие рака кожи. Обратите внимание на указанную дату на упаковке и не рискуйте своим здоровьем.

Зная сроки годности и следуя рекомендациям профессионалов, вы сможете сохранить эффективность и безопасность ваших средств по уходу за кожей.

СРОК ГОДНОСТИ КОСМЕТИКИ. Когда соблюдать, а когда можно забить?
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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