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Лазерные процедуры, химический пилинг и другие методы красоты, которые следует избегать весной из-за их потенциальной опасности

Какие бьюти-процедуры опасно делать весной

1:49
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Многие из наших любимых процедур в косметологии варьируются в зависимости от времени года. Весеннее солнце может создать дополнительные проблемы, особенно если речь идет о процедурах, направленных на обновление кожи. Наталья Беликова, опытный косметолог, делится списком процедур, которые лучше отложить до осени, чтобы избежать потенциальных проблем с кожей.

Какие бьюти-процедуры опасно делать весной
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Удаление сосудистых образований: лазерное удаление сосудов требует серьезного подхода и курса процедур. Однако начинать этот процесс весной, особенно на лице, не рекомендуется. Риск пигментации после лазерных воздействий в это время года очень высок, даже при использовании солнцезащитного средства.

Удаление родинок: удаление даже маленьких родинок может стать проблемой весной. Область, подвергшаяся процедуре, чрезвычайно чувствительна к теплу и солнечному излучению. Солнечные лучи могут вызвать пигментацию и замедлить процесс заживления, что может привести к образованию рубцов.

Срединные пилинги: применение срединных пилингов, таких как ретиноловый и пилинг Джесснера, рекомендуется отложить до конца весны. Эти процедуры могут оказаться слишком агрессивными для кожи, особенно при активном воздействии солнечного света. Вместо этого стоит рассмотреть пилинги на основе молочной или фруктовой кислоты, соблюдая при этом высокий уровень защиты от солнца.

Мезотерапия: процедура мезотерапии в целом не запрещена в теплое время года, однако важно учитывать состав инъекций, которые используются. Препараты с ретинолом лучше избегать весной из-за риска повышенной чувствительности кожи к солнечному свету. В то же время, ввод гиалуроновой кислоты и увлажняющих компонентов безопасен даже в летний период.

Самые опасные процедуры в 2023: такая косметология хуже, чем серная кислота!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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