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Как сделать черное платье стильным: подбор аксессуаров для элегантного образа

Секреты стиля: девять способов дополнить черное платье и выглядеть безупречно

2:08
Моя семья » Красота и стиль

Черное платье - вещь, которая никогда не выйдет из моды. Оно также универсально, что позволяет сочетать его с различными аксессуарами под любой случай. Даже небольшие изменения могут значительно повлиять на ваш образ. Вот несколько идей от byrdie.com, как можно дополнить черное платье различными аксессуарами, придавая вашему облику новизну и стиль.

Секреты стиля: девять способов дополнить черное платье и выглядеть безупречно
Фото: Unsplash by Hannah Morgan is licensed under public domain

Наденьте стильные перчатки

Они могут добавить элегантность вашему образу и придать ему яркости. Например, перчатки с красными бантами подойдут к черному платью и создадут эффектный контраст.

Используйте серебряные украшения

Серебро хорошо сочетается с черным и придает образу изысканности. Выберите колье на цепочке или блестящие серьги, чтобы добавить свежести вашему наряду.

Экспериментируйте с пастельными оттенками

Создайте нежный и романтичный образ, сочетая черное платье с аксессуарами в пастельных тонах, добавляя в образ нотки весеннего очарования.

Наденьте ремень

Подчеркните свою фигуру и придайте форму вашему платью, добавив пояс в качестве акцента или дополнения к образу.

Повседневный образ

Создайте образ в стиле стрит-стайл, сочетая черное платье с кроссовками и джинсовой курткой. Это прекрасный вариант для повседневного образа, который выглядит стильно и комфортно.

Дополните текстурами

Добавьте изысканности и оригинальности вашему образу, выбрав аксессуары с интересными текстурами, такими как перья или кружево.

Прихватите сумку

Используйте большие сумки-тоут, чтобы дополнить образ. Они не только стильные, но и практичные.

Не забывайте о туфлях

Обувь на платформе, которая намного удобнее обычных шпилек, добавить вам дополнительный рост и уверенности.

Повяжите платок

Добавьте изысканности и женственности вашему образу, выбрав шейный платок, который станет элегантным дополнением к вашему черному платью.

Эти идеи помогут вам создать уникальный образ с черным платьем, подчеркнув его преимущества.

Как красиво можно дополнить черное платье
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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