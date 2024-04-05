Эти новинки по уходу за кожей сделают её гладкой и свежей: рекомендуем к покупке

Пять классных новинок для ухода за кожей

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-дерматолог Александра Малахова протестировала пять новых продуктов для ухода за кожей:

Фото: openverse.org by Haleyface is licensed under CC BY 2.0.

Бальзам для губ Ultra-Conditioning Lip Balm, Elemis: легкий, бесцветный бальзам, который не скатывается и придает губам натуральный объем. Обогащенный питательными и увлажняющими компонентами, он отлично защищает губы от холода и ветра зимой. Традиционная травяная маска для лица "Лифтинг и упругость", Bio Kigelia de Africa, Planeta Organica: маска с приятным ароматом, подходящая для очищения и сужения пор, особенно для нормальной или жирной кожи. Обладает эффектом лимфодренажа и помогает при отечно-деформационном лице. Гиалуроновый тоник для лица Detox Organics Sakhalin Hyaluronic Hydrating Booster, Natura Siberica: легко впитывающийся тоник с натуральным составом, который увлажняет кожу и подходит для молодой кожи. Рекомендуется использовать как завершающий этап ухода перед сном. Концентрат-детокс Detox Booster, Mezolux: легкая сыворотка с водорослями, которая выводит токсины из кожи. Подходит для жирной и проблемной кожи, обладает лимфодренажным эффектом и хорошо подходит для самостоятельного массажа лица. Корректирующий тонирующий крем-гель Effaclar Duo (+) Unifiant, La Roche-Posay: легкий тонирующий крем-гель, который камуфлирует несовершенства кожи и матирует ее. Содержит прокерад, который борется с пигментацией, и подходит для жирной и комбинированной кожи.

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