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Выбор косметических средств: четыре кремов для области вокруг глаз, направленных на борьбу с ранними признаками морщин

Выбор косметолога: четыре кремов вокруг глаз против первых морщин

1:27
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Косметолог из центра здоровья и красоты "Белый Сад", Ирина Гнедина, поделилась информацией о том, когда следует начинать использовать кремы для кожи вокруг глаз и почему важно избегать средств масс-маркета. Она отметила, что заботиться о коже вокруг глаз нужно с раннего возраста, так как этот участок кожи более тонкий и подвержен образованию морщин. Рекомендуется выбирать профессиональную или аптечную косметику с натуральным составом, чтобы избежать вредных ингредиентов, таких как парабены.

Выбор косметолога: четыре кремов вокруг глаз против первых морщин
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В кремах против морщин для области вокруг глаз часто содержатся пептидные комплексы и гиалуроновая кислота, которые помогают уменьшить видимость морщин. Однако, рекомендуется консультироваться с косметологом для подбора наиболее подходящего средства, учитывая индивидуальные особенности кожи.

Известные бренды, такие как Joelle Ciocco и Anne Semonin, предлагают крема для кожи вокруг глаз, которые подходят для разного возраста и типа кожи. Крема, содержащие морской ретинол, органический кремень и другие активные ингредиенты, эффективно борются с морщинами и улучшают текстуру кожи.

Для тех, у кого глубокие морщины, рекомендуется использовать клеточную косметику, однако необходимо быть осторожным, так как она может вызвать аллергические реакции. Бренды Valmont и Cellcosmet предлагают линейки кремов как для молодой, так и для зрелой кожи.

ТОП-5 лучших кремов для век✦От 100 руб до 6000 тыс✦Для возрастной кожи вокруг глаз
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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