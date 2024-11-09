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Какие зимние яблоки самые сладкие: топ-5 сортов для вашего сада

1:14
Садоводство

В России есть много зимних сортов яблок, которые хранятся долго и не теряют своих качеств. Но не все они одинаково вкусные.

Какие зимние яблоки самые сладкие: топ-5 сортов для вашего сада
Фото: Freepik by freepik, PDM

Существует специальная шкала, по которой оценивают вкус яблок от 1 до 5 баллов. Это называется дегустационная оценка. По ней все яблоки можно разделить на 5 групп:

несъедобные — до 3 баллов; средние — 3 — 3,7 балла; хорошие — 3,8 — 4,3 балла; очень хорошие — 4,4 — 4,7 балла; отличные — 4,8 — 5,0 балла.

Среди зимних сортов яблок только 5 имеют отличный вкус по дегустационной оценке:

— Первенец Ртищева (5 баллов);

— Казанищенское (5 баллов);

— Брянское (4,8 балла);

— Беркутовское (4,8 балла);

— Брянское золотистое (4,8 балла).

Эти сорта яблок стоит посадить на своем участке, если вы хотите наслаждаться сладкими и сочными плодами зимой.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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