Какие зимние яблоки самые сладкие: топ-5 сортов для вашего сада

В России есть много зимних сортов яблок, которые хранятся долго и не теряют своих качеств. Но не все они одинаково вкусные.
Существует специальная шкала, по которой оценивают вкус яблок от 1 до 5 баллов. Это называется дегустационная оценка. По ней все яблоки можно разделить на 5 групп:
несъедобные — до 3 баллов; средние — 3 — 3,7 балла; хорошие — 3,8 — 4,3 балла; очень хорошие — 4,4 — 4,7 балла; отличные — 4,8 — 5,0 балла.
Среди зимних сортов яблок только 5 имеют отличный вкус по дегустационной оценке:
— Первенец Ртищева (5 баллов);
— Казанищенское (5 баллов);
— Брянское (4,8 балла);
— Беркутовское (4,8 балла);
— Брянское золотистое (4,8 балла).
Эти сорта яблок стоит посадить на своем участке, если вы хотите наслаждаться сладкими и сочными плодами зимой.
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
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