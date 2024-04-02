Спасение от жёсткой воды: фильтр для душа, который сделает волосы блестящими, а кожу мягкой

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Фильтр для душа: решение для здоровой кожи и волос

1:36
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Если вы когда-либо переезжали и замечали, что вода в ванной совсем не такая, как прежде, то вы знакомы с этой проблемой. Многие люди сталкиваются с сухостью кожи и волос после принятия душа в новом месте. Но есть решение от портала realsimple.com - фильтр для душа. Он удаляет из воды вредные химические вещества и минералы, делая ее более мягкой и безопасной для вашей кожи и волос.

Фильтр для душа: решение для здоровой кожи и волос
Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Что такое фильтр для душа?

Фильтр для душа - это специальное устройство, которое очищает воду от минералов, хлора и других вредных веществ. Сертифицированные дерматологи подтверждают, что использование фильтра делает воду более мягкой и безопасной для кожи и волос.

Преимущества фильтра для душа

  • Кожа. Жесткая вода содержит много минералов, которые могут оставлять на коже пленку и вызывать раздражение. Фильтр для душа улучшает качество воды, делая кожу более мягкой и чистой.
  • Волосы. Химические вещества в воде могут пересушивать волосы и раздражать кожу головы. Фильтр для душа помогает избавиться от этих проблем, делая локоны более здоровыми и блестящими.

Как пользоваться фильтром для душа?

Большинство фильтров для душа легко устанавливаются на уже существующие насадки или шланги. Они обычно служат от нескольких месяцев до полугода и потом нужно заменить.

Фильтр для душа - это простой и эффективный способ сделать вашу воду мягче и безопаснее для вашей кожи и волос.

НАСАДКА ДЛЯ ДУША | ПОМОЖЕТ ОТ ЖЕСТКОЙ ВОДЫ?
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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