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Уход за кожей в области декольте — поддержание кожи в области груди и шеи в хорошем состоянии

Уход за кожей в области декольте

2:00
Моя семья » Красота и стиль

Знаете ли вы, что возраст женщины может выдаваться не только лицом и руками, но и состоянием кожи в области декольте? Эта зона, включающая грудь и шею, характеризуется тонкой и менее упругой кожей, что делает ее более подверженной старению. Морщины, складки и потеря упругости часто проявляются именно здесь. В этой статье рассматриваются способы сохранения упругости кожи в деликатных областях и правильного ухода за ней.

Уход за кожей в области декольте
Фото: flickr.com by danabooo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Очищение

Регулярное умывание утром и вечером должно включать в себя также уход за кожей в области декольте и шеи. Очищение и питание кожи в этих зонах помогут сохранить их упругость и замедлить процесс старения. Для очищения рекомендуется использовать молочко или лосьон, подходящие по типу кожи, а затем тонизировать кожу кубиком льда и нанести питательный крем.

Пилинг

Пилинг проводится не более двух раз в неделю с использованием средств на основе фруктовых кислот, чтобы избежать закупорки пор и улучшить состояние кожи.

Защита

Важно защищать кожу в области декольте от ультрафиолетовых лучей, чтобы предотвратить преждевременное старение и появление пигментных пятен. Рекомендуется использовать крем с SPF при пребывании на солнце.

Маски

Маски могут придать коже упругость и сделать уход приятным. Их можно приготовить самостоятельно или приобрести в магазине, главное, чтобы состав был натуральным и включал в себя витаминный комплекс.

Массаж и душ

Контрастный душ улучшает кровообращение и делает кожу более эластичной. Массаж, проводимый с использованием масла или крема, помогает сохранить упругость кожи и предотвратить образование морщин.

Правильная осанка

Сохранение правильной осанки поможет избежать образования складок на шее и улучшить внешний вид груди. Держите спину ровно, поднимите голову и расправьте плечи, чтобы придать красоту вашему бюсту.

Как правильно ухаживать за шеей и областью декольте
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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