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Пять неправильных подходов к интимной гигиене, которые наносят вред здоровью женщин

Пять ошибок интимной гигиены, которые вредят женскому здоровью

1:37
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Забота о себе - это основа всего. Часто мы уделяем больше внимания внешности, игнорируя важность заботы о скрытых частях тела. Тем не менее, правильная интимная гигиена имеет ключевое значение для общего самочувствия. Некоторые бытовые ошибки могут серьезно повлиять на женское здоровье, приводя к болям, проблемам с репродуктивной функцией и снижению удовольствия от близости с партнером. Давайте рассмотрим, какие повседневные мелочи могут на самом деле представлять опасность.

Пять ошибок интимной гигиены, которые вредят женскому здоровью
Фото: openverse.org by alinesilvahold is licensed under CC0 1.0.

Ошибки в интимной гигиене:

  1. Носить синтетическое белье и стринги: некоторое белье выглядит сексуально, но материал и сама модель могут нанести вред здоровью. Синтетика мешает коже дышать и препятствует испарению влаги. Лучше отдавать предпочтение тканям из хлопка и льна.
  2. Долго ходить в мокром купальнике: жаркая и влажная среда – рассадник размножения инфекций. Поэтому на отдыхе не нужно везде ходить в мокром купальнике.
  3. Редкая смена прокладок и неправильные тампоны: кровь и слизистые выделения – идеальная среда для бактерий. Поэтому менять прокладки и тампоны нужно каждые 3-4 часа. Важно также выбирать правильные по размеру и качеству тампоны.
  4. Злоупотребление салфетками для интимной гигиены: салфетки для интимной гигиены могут нарушить естественную микрофлору при частом использовании.
  5. Редко или слишком часто мыться: необходимо умываться регулярно, но в меру, чтобы не нарушить естественный защитный слой бактерий, но и не вызвать скопление вредных микроорганизмов.
ПОДМЫВАЙСЯ ПРАВИЛЬНО! 5 правил интимной гигиены для девушек | Секреты Юной Леди
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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