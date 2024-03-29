Пять неправильных подходов к интимной гигиене, которые наносят вред здоровью женщин

Пять ошибок интимной гигиены, которые вредят женскому здоровью

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Забота о себе - это основа всего. Часто мы уделяем больше внимания внешности, игнорируя важность заботы о скрытых частях тела. Тем не менее, правильная интимная гигиена имеет ключевое значение для общего самочувствия. Некоторые бытовые ошибки могут серьезно повлиять на женское здоровье, приводя к болям, проблемам с репродуктивной функцией и снижению удовольствия от близости с партнером. Давайте рассмотрим, какие повседневные мелочи могут на самом деле представлять опасность.

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Ошибки в интимной гигиене:

Носить синтетическое белье и стринги: некоторое белье выглядит сексуально, но материал и сама модель могут нанести вред здоровью. Синтетика мешает коже дышать и препятствует испарению влаги. Лучше отдавать предпочтение тканям из хлопка и льна. Долго ходить в мокром купальнике: жаркая и влажная среда – рассадник размножения инфекций. Поэтому на отдыхе не нужно везде ходить в мокром купальнике. Редкая смена прокладок и неправильные тампоны: кровь и слизистые выделения – идеальная среда для бактерий. Поэтому менять прокладки и тампоны нужно каждые 3-4 часа. Важно также выбирать правильные по размеру и качеству тампоны. Злоупотребление салфетками для интимной гигиены: салфетки для интимной гигиены могут нарушить естественную микрофлору при частом использовании. Редко или слишком часто мыться: необходимо умываться регулярно, но в меру, чтобы не нарушить естественный защитный слой бактерий, но и не вызвать скопление вредных микроорганизмов.

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