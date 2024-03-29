Представляем новую процедуру для лица, которая гарантирует подтяжку и придает коже сияние

На выход: новая процедура для лица, которая обеспечит лифтинг и сияние

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Со временем процессы восстановления и обновления клеток в организме замедляются, что отражается на состоянии кожи, делая ее менее плотной и менее сияющей. В таких случаях в косметической рутине появляется лифтинг-крем, а также регулярные посещения к косметологу для проведения различных процедур, таких как пилинги и использование филлеров.

Фото: openverse.org by alinesilvahold is licensed under CC0 1.0.

Бренд Comfort Zone представил новую эффективную процедуру для лица под названием "Про Лифт Делюкс", основанную на технологии Archi-lift, обеспечивающей эффект натурального филлера и повышающей плотность и упругость кожи. Процедура включает аромаритуал с эфирными маслами Tranquillity, очищение кожи молочным кислотным лосьоном, массаж лица, использование пилинга Sublime Skin для обновления кожи и нанесение лифтинг-маски для увлажнения и осветления кожи. Завершается процедура нанесением лифтинг-сыворотки, крема для лица и век.

Особенностью процедуры является отсутствие периода реабилитации, что позволяет делать ее перед важными событиями, придавая коже сияние и отдохнувший вид.

ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА ✴ НАНОГРАФТИНГ ✴ НОВАЯ ПРОЦЕДУРА В КОСМЕТОЛОГИИ